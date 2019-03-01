أخبار مصر | "النقل" تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات

المشروع يشمل ١٩ برجا رئيسيا و١٤ برجا ثانويا، مضيفًا أن برج كفر الزيات، تم ربطه ببرج إيتاي البارود وشمل البرج تطوير ٧ مزلقانات هي (هاويس الدلجمون – الدلجمون- كفر العيص القبلي – كفر مجاهد – كفر العيص البحري – الخندق – التوفيقية) كما يضم ٤ كباري ( كوبري الدلجمون – كوبري كفر الزيات – كوبري النيل – كوبري الخندق (التوفيقية1) بالاضافة الى 85 سيمافور نازل + 10 سيمافور مربوط على لوحة ايتاي البارود.

ونوه "عز" بأنه سبق وتم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الإسكندرية.

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينا أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.