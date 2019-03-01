أخبار مصر | "النقل" تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوه "عز" بأنه سبق وتم إدخال أبراج اشارات قويسنا وبركة السبع وايتاي البارود للخدمة وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الإسكندرية.
وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إلى أهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبينا أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.
جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ مشروعات كهربة إشارات بإجمالي أطوال 1100 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيه وتشمل تطوير وتحديث نظم الاشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة الإسكندرية، وخط بني سويف أسيوط،وخط بنها بورسعيد ووصلة الزقازيق_ أبو كبير، خط اسيوطنجع حمادي وخط نجع حمادىالأقصر، ويبلغ اجمالي تكلفة هذه المشروعات ١٢.٦ مليار جنيه.