انت الان تتابع النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 6 متهمين في حريق قطار محطة مصر، وهم كل من: سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويله الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق، واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين، وأكد سائق القطار المنكوب، أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره.

وقال إنه فوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات، بحجز "أيمن. ا" سائق جرار، 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث، وأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانًا