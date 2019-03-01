شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بعمومية «الصحفيين» استعدادا لانتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، منذ قليل، باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، استعدادا لبدء إجراءات الانتخابات حال اكتمال النصاب القانوني.

ويستمر تسجيل الحضور، حتى الثانية عشر ظهرا، ويمكن مد التسجيل ساعة ثم ساعة أخرى، بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

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وعقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، والبالغ عددهم 8624 عضو، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال، والتي على رأسها إقرار الميزانية.

ويعقبه التصويت في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، ويبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع. وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.