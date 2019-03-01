شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «الصحفيين» تعقد جمعيتها العمومية لانتخاب نقيب جديد ونصف أعضاء المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد، اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لانتخاب نقيب جديد من بين 11 مرشحا ونصف أعضاء المجلس من بين 52 مرشحا.

وناشدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة جمال عبدالرحيم، في بيان أمس الخميس، أعضاء النقابة بالحرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية، وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة، إن إجراءات التسجيل تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة.

وأضاف أنه حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% +1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة البالغ عددهم 8 آلاف و624 صحفيا، يبدأ الاجتماع مباشرة لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، الميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية، وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 15 مارس ليكون انعقادها صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.

وتابع أن الانتخابات ستجرى في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النقابة استعانت بـ31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي 50%+1 من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت الثاني من مارس من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.