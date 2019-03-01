شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حكومية «عاجلة» بشأن السكك الحديدية.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح الجمعة، عددا من قضايا الشأن المحلي، وذكرت صحيفة «الأهرام» أن الحكومة بدأت إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن والسلامة بالسكك الحديدية، وإعداد خطط جديدة لتطوير القطارات وتشغيلها بالنظام الكهربائي الكامل، وطالب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء القائم بأعمال وزير النقل، مسئولي السكك الحديدية بسرعة الانتهاء من التقرير المفصل حول الحادث، وقال ـ عقب جولته بمحطة مصر أمس ـ إنه اطمأن على انتظام حركة القطارات والرحلات المتجهة من القاهرة إلى الأقاليم، وفي الوقت نفسه أشار المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن القطارات تحتاج إلى تحويلها للعمل بالنظام الكهربائي بالكامل، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وطالب ـ في كلمة أمام لجنة النقل بالبرلمان ـ بزيادة الاعتمادات المالية لها، وضرورة وجود عمالة فنية كاملة.

ونقلت الصحيفة عن هشام عبدالواحد رئيس اللجنة بأن الدولة تعاملت باحترافية مع الحادث، وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة معاقبة المقصرين، وسرعة شعور وزير النقل السابق بالمسئولية السياسية، حيث قدم استقالته فور وقوع الحادث، وقال إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين التغلب على المشكلات التي تواجه الهيئة.

وأكدت الصحيفة أن نيابة الأزبكية باشرت، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقاتها في الحادث، حيث استمعت إلى أقوال المصابين داخل المستشفيات، وطلبت إعداد تقارير عن حالاتهم الصحية، وصرحت بدفن جثث المتوفين الذين تم التعرف عليهم، وأمرت باستدعاء عدد من العاملين بمحطة سكك حديد مصر لسماع أقوالهم، وجمع المعلومات حول كيفية تشغيل القطارات والجرارات لكشف ملابسات الحادث، ومعرفة المتسببين فيه.

وقالت الصحيفة إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفقدت صباح أمس، الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى دار الشفاء، للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم. وأوضحت وزيرة الصحة أن حالتين من المصابين قد توفيا أمس الخميس، من ضمنهما سائق بهيئة الإسعاف، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 22 مواطنا، مشيرة إلى أن جميع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن إجمالى المصابين 26 موزعين على مستشفيات: دار الشفا، ومعهد ناصر، الحلمية العسكري، والقبطي، والدمرداش، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية لجميع المصابين. وكشفت الوزيرة عن تخصيص الخط الساخن 137 لتلقى استفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف ذويهم عليهم.

عربيا، أشارت «الأهرام» إلى أن سامح شكري وزير الخارجية أكد الموقف المصرى الراسخ تجاه دعم الاستقرار في الأردن الشقيق وكذلك دعم اقتصاده، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الأردن، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات تهدد استقرار المنطقة.

وفي الشأن الدولي، قالت «الأهرام» إن طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غارات جوية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول استهدفت عددا من المواقع التابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة،مما تسبب بإلحاق أضرار مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وذلك وفقا لما صرح به إفيخاى إدرعى المتحدث باسم جيش الاحتلال والذى زعم أن هذه الغارات جاءت ردّا على إلحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات غلاف غزة من خلال بالون متفجر انفجر في الهواء.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أكد أن التعديلات الدستورية اقتراحات، قد تطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ثم مناقشات المجلس فيما بعد، وإن هذه المناقشات ستشهد حوارا مجتمعيا خلال الفترة المقبلة، ويتم تلقي مقترحات الجهات والأفراد.

وأضافت أن عبدالعال أكد أيضا، خلال استقباله أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس الأعلي للثقافة، أنه يكن كل احترام للصحافة والإعلام، وأشار إلى أن الإعلام يواجه حاليا تحديات كثيرة، أهمها الانتقال من الإعلام التقليدي المعروف إلى الإعلام غير التقليدي المعتمد على وسائل الإعلام الالكترونية، وهي وسائل حديثة تتطور يوما بعد يوم، ولابد أن تطور المؤسسات الصحفية والإعلامية من أدائها لاستيعاب هذا التحول في الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيبدأ اليوم تنفيذ المرحلة الثانية لتنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم السلعي والخبز، وإبلاغ المواطنين ببونات صرف الخبز أو السلع.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيلحي وزير التموين قوله إنه سيتم نشر أسماء المستبعدين على موقع الوزارة وتحديد سبب الحذف مع منحهم مهلة 15 يوما للتظلم، كما أكد أنه لن يتم حرمان مواطن مستحق من الدعم.. وأوضح أن قواعد الحذف تشمل استهلاك الكهرباء وأن يكون استهلاك التليفون المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا أو مصاريف المدارس أكثر من 30 ألف جنيه سنويا للفرد الواحد داخل الاسرة والسيارات الفارهة والموديلات أحدث من 2014.

وفي شأن آخر، ذكرت «الأخبار» أن اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد أن الفساد يشهد تطورا وتنوعا سريعا مما استوجب مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير آليات المكافحة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون متخصصة في تنمية المهارات وإعداد البحوث على أساس علمي بالتعاون مع أجهزة انقاذ القانون وبعض الأكاديميات العربية.

وأشار، خلال استقباله أمس وفدا من أعضاء المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد بالاتحاد الافريقي، إلى التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس الاستشاري الإفريقي، وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتفعيل دور الأكاديمية خلال انعقاد منتدي إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضي وتقديم 250 منحة تدريبية للدول الإفريقية سيتم عقدها خلال العام الحالي.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس، أن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق، بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بشكل كامل وذلك في اليوم الثاني من محادثاتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي في ثاني قمة لهما خلال ثمانية أشهر. ولكن ترامب أكد في الوقت نفسه أن زعيم كوريا الشمالية وعده بعدم إجراء المزيد من التجارب الصاروخية ذات الطابع النووي.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي رغم تعبير الزعيم الكوري الشمالي قبيل عقد اجتماعات اليوم الثاني من القمة، عن استعداده للتخلي عن أسلحة بلاده النووية، قائلا إنه ما كان ليعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لو لم يكن مستعدا لذلك.

وأشارت إلى أن كيم ترك مقر لقائه مع ترامب عائدا إلى الفندق بعد قطع القمة رسميا، وغادر الزعيمان مقر القمة، دون حضور مأدبة غداء كانت معدة لهما وعاد كل إلى فندقه، وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وكيم قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما بواقع نحو ساعتين.

بدورها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتوالي ففي الوقت الذي أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بنحو 57 مليار جنيه ليصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.818 تريليون جنيه، أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقرير انجازات النصف الأول من العام المالي الجاري لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة. كاشفًا عن ان 89% من المستفيدين من برنامج «كرامة وتكافل» سيدات.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن التقرير رصد عددًا من المؤشرات تضمنت مؤشر القضاء على الفقر حيث ساهم جهاز تنمية المشروعات في تمويل 58 ألفًا و300 مشروع للسيدات واستفادة 10 آلاف سيدة من مبادرة «امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي» واستفادة 38 مليون سيدة من دعم الخبز وكذلك استفادة 33 مليونا و400 ألف سيدة من دعم السلع التموينية.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن وزراء البترول والثروة المعدنية والدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة ناقشوا أمس مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني مجالات التعاون بين البلدين والتصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات الحيوية وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ورومانيا للاتحاد الأوروبي .

وأضافت أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال لقائه وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تصنيع ماسحات الأشعة السينية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة TST الرومانية تطوير المعدات الزراعية بالتعاون مع تيتان ماسيني، كما تم بحث التعاون المشترك بين شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي» احدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربي وUMEB الرومانية لتصنيع المحركات الكهربائية من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع وإنشاء خط انتاج بالشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ستنطلق اليوم المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وتستمر حتي نهاية أبريل القادم في محافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والوادي الجديد والمنيا وقنا.. بعد نجاح غير مسبوق في محافظات المرحلتين الأولى والثانية على طريق التخلص تماما من الفيروس واعلان مصر خالية منه بحلول عام 2020.

وأكدت وزارة الصحة والسكان بدء المرحلة الثالثة بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية تحقيق رقما قياسيا بالكشف على حوالي 31 مليون مواطن بالمرحلتين السابقتين وتركز المرحلة الثالثة على الوصول بالعدد الذي يتم فحصه وبالمجان إلى ما يتراوح من 45 مليونا إلى 50 مليون مواطن.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن قبيلة الغفران جددت شكواها ضد قطر إلى الأمم المتحدة لتفضح بذلك زيف وادعاءات نظام الحمدين الإرهابي واللجنة القطرية لحقوق الإنسان فيما أطلق نشطاء هاشتاج «قطر تخلف وعودها للغفران» عبر موقع تويتر الذي تصدر الترند في عدة بلدان عقب ساعات قليلة من انطلاقه للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر وكان آخرها وعدها لقبيلة الغفران.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبناء قبيلة الغفران القطرية ينتظرون تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان على بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.