"خناقة ونيران وضحايا".. رحلة سائق "جرار 2302" من محطة مصر إلى الحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

"علاء فتحي" سائق جرار "محطة مصر"، المتهم الأول في حادث رصيف نمرة 6 الذي وقع أمس أول الأربعاء وراح ضحيته 22 شهيدًا، و43 مصابًا وفق وزارة الصحة.

بدأت الكارثة بشجار سائق الجرار مع زميل له، ثم هروبه إلى المنوفية ثم القبض عليه، ليظهر في المساء ببرنامج كل يوم المذاع علي قناة "أون إي" مع الإعلامي وائل الإبراشي، ليكشف أن "إيد السرعة سايبة"، ويعتذر.

ويرصد الخليج 365، مشوار سائق الجرار من الحادث إلى النيابة العامة.

مصادر: سائق جرار محطة مصر تركه وتشاجر مع آخر

قال عاملون بورش هيئة السكك الحديدية، إن مشاجرة وقعت بين سائق الجرار الذي اصطدم بأحد أرصفة محطة مصر بوسط القاهرة صباح الأربعاء، وسائق اخر ما تسبب في الحادث التي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 43 اخرين.

"نزل يكلم زمايله".. مصدر: السائق ترك القطار أمام باب الورشة

قالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إن سائق قطار ورش "أبوغاطس"، ترك القطار معشقًا أمام باب الورشة، ونزل يتحدث مع زملائه داخل الحوش.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، الأربعاء، أنه أثناء دخول الجرار على رصيف رقم ٦ لم يكن به السائق فضلا عن دخوله بسرعة شديدة، دون المقررة، ما أدى لاصطدامه المباشر بالرصيف ونتج عنه انفجار الجرار وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

القبض على سائق جرار محطة مصر

حمّلت هيئة السكك الحديدية سائق قطار "أبوغاطس" ويدعى علاء فتحي، مسؤولية الحادث الذي وقع صباح اليوم، برصيف رقم ٦ بمحطة مصر في رمسيس.

"إيد السرعة سايبة".. سائق جرار "محطة مصر" يكشف التفاصيل الكاملة للحادث

كشف علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر"، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح الأربعاء، بأحد أرصفة المحطة وتسبب في سقوط 20 قتيلًا، ونحو 43 مصابًا بحسب إحصاءات رسمية.

سائق الجرار المتسبب في حريق "محطة مصر" يصل نيابة شمال القاهرة للتحقيق

وصل اليوم الخميس، علاء فتحي، سائق الجرار 2310 الذي تسبب في حريق "محطة مصر" إلى نيابة شمال القاهرة، للتحقيق معه في الواقعة.

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام في حادث قطار محطة مصر

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر.