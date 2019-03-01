مصر | حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة تزوير المحررات الرسمية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجح رجال مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لتزوير الشهادات الجامعية وبطاقات الرقم القومي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

أكدت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير إدارة مكافحة الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، مفادها قيام كلا من عبد الرحيم ط م ي، 52 سنة، حاصل على ثانوية عامة ومقيم بدائرة قسم اول فيوم الهارب من سجن وادى النطرون خلال احداث يناير 2011 في قضية تزييف بالسحن المشدد 5 سنوات ومحكوم عليه وهارب في قضيتان تزوير بالسجن 10 سنوات، وليد م ا ز، 42 سنة، عاطل ومقيم بالعمرانية السابق اتهامه في 4 قضايا ( مخدرات، سرقة، ضرب، تبديد )

وبمزاولة نشاطا اجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية بطاقات الرقم القومي، الشهادات الجامعية، لترويجها على عملائهما راغبى الحصول عليها، وقيام الأول بانتحال صفة مستشار تحكيم دولي وتزوير بطاقة رقم قومى وجواز سفر يحملان صورته باسم شقيقه، خالد ط ضبطه في الأحكام الصادرة ضده والثاني بتزوير جواز سفر مثبت به حصوله على ليسانس اداب على خلاف الحقيقة.