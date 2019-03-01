مصر | "كنيسة وقطار ومحكمة".. حرائق أليمة في "فبراير الأسواد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنيسة وقطار ومحكمة".. حرائق أليمة في "فبراير الأسواد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- حريق في كنيسة القديسة دميانة بالهرم
نشب حريق محدود فى الدور السادس بمبنى خدمات كنيسة القديسة دميانة بالهرم "النادى"، وتمت السيطرة على الحريق عن طريق العمال والخدام المتواجدين بالكنيسة، وتم إخماد النيران، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة، ولا توجد وفيات، وجار التحقيق في معرفة أسباب الحريق.
- حريق محكمة الموسكي
تلقت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنطقة الموسكي، وعقب انتقال رجال الأمن والحماية المدنية، تبين أن الحريق نشب داخل المحكمة القديمة، وتم السيطرة على الحريق الذي تبين أنه نشب في كمية من القمامة ملقاة من قبل الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
-حريق قطار محطة مصر
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية بنشوب حريق داخل محطة مصر بسبب اصطدام جرار قطار بالرصيف وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ إلى مكان الحادث.
وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن دخول أحد القطارات القادم من الورش بسرعة جنونية فاصطدم بالصدادات وارتطم بمبنى الحركة وتسبب في الحريق وأوقع عشرات الضحايا بين متوفين ومصابين.