لأول مرة.. قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل لأول مرة، اعتبارًا من الحادية عشرة مساء غد الجمعة وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم التالى السبت، لإجراء أعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان، حسب مسئول الشركة، وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل تلك الفترة المحددة، كما حثت الشركة المواطنين والجهات المختلفة بالاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب والتي سيتم توفيرها بالمجان من خلال سيارات الشركة.
يأتي هذا فى الوقت الذى تعانى فيه محافظة أسوان، من مشكلات مرتبطة تهالك البنية التحتية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تسبب فى حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الفترة الماضية، نظرًا لتكرار كسر خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، التى ترتب عنها قطع المياه عن عدد كبير من مناطق مدن ومراكز المحافظة. يذكر
يأتي هذا فى الوقت الذى تعانى فيه محافظة أسوان، من مشكلات مرتبطة تهالك البنية التحتية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تسبب فى حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الفترة الماضية، نظرًا لتكرار كسر خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، التى ترتب عنها قطع المياه عن عدد كبير من مناطق مدن ومراكز المحافظة.
يذكر أن مدينة أسوان، تعرضت مطلع شهر فبراير، إلى انقطاع مياه الشرب عن غالبية مناطق المدينة، لأكثر من 30 ساعة متواصلة، لأسباب أرجعها المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى حدوث كسر فى خط رئيسى يصل قطره إلى 600 مللى من الحديد، تابع لمحطة مياه جبل تقوق والمغذى لمناطق وسط وشمال المدينة بالكامل، الذى ترتب عليه قطع المياه، لأسباب خارج إرادة الشركة.
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