مرشح نقيبًا للصحفيين: "مفيش مصطلح اسمه سلطة رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رفعت رشاد المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين، إن الصحافة كانت مهنة ورسالة لها قيمة سامية في المجتمع فأصبحت "السلطة الرابعة"، لكن لا يوجد في العلوم السياسية ما يُسمي بالسلطة الرابعة.

وأوضح أن الدولة المصرية أرادت تكريم الصحافة ووضعها في مصاف السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأضافت في الدستور مادة تقرر أن الصحافة "سلطة رابعة"، ولكن حُذفت هذه المادة، ولم تعد الصحافة سلطة رابعة بحكم القانون.

وأضاف: "أرى أنها سلطة شعبية قوية وقد تكون أقوى من السلطات الأخرى إذا جاز التعبير".