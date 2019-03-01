3 مليارات جنيه استثمارات في الطاقة المتجددة 2019

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الدنمارك تعين مستشارا للطاقة المتجددة بسفارتها بالقاهرة.. والخياط: إضافة 250 ميجاوات من الرياح و100 ميجاوات من الشمس للشبكة القومية خلال 2019..وتوصيل 13 مشروعًا في بنبان.

تعد منطقة بنبان في أسوان، من المناطق ذات الثقل في خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإنتاج الطاقة من الشمس، بالإضافة إلى منطقة خليج السويس لإنتاج الطاقة من الرياح، وتسعى مصر لجذب أكبر عدد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومنذ 5 سنوات، طرحت وزارة الكهرباء تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من قبل شركات وتحالفات القطاع الخاص، وتحديدًا في أكتوبر من عام 2104، وكان الهدف هو إنتاج 4300 ميجا وات من الطاقات المتجددة، موزعة ما بين 2000 ميجاوات شمس و2000 ميجاوات رياح، و300 ميجاوات على أسطح المنازل.

الدنمارك تعين مستشارا للطاقة بسفارتها في القاهرة الأرقام سالفة الذكر، تشير إلى تطلع مصر لإنتاج ضخم من الطاقات المتجددة، وبهدف تحقيق خطة مصر الطموحة من الطاقات المتجددة، ناقش رئيس الوزراء الدنماركي والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدنمارك ومصر، حيث أعلنت الدنمارك

الدنمارك تعين مستشارا للطاقة بسفارتها في القاهرة الدنمارك تعين مستشارا للطاقة بسفارتها في القاهرة الأرقام سالفة الذكر، تشير إلى تطلع مصر لإنتاج ضخم من الطاقات المتجددة، وبهدف تحقيق خطة مصر الطموحة من الطاقات المتجددة، ناقش رئيس الوزراء الدنماركي والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدنمارك ومصر، حيث أعلنت الدنمارك تعيين مستشار للطاقة مقره في السفارة الدنماركية بالقاهرة. اقرأ أيضًا..حقيقة نشوب حريق هائل بمحطة «بنبان» للطاقة الشمسية ويأتي المستشار بخبرة في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ليتواصل مباشرة مع الجهات الفاعلة في هذا المجال في مصر، ذلك إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية في دمج الطاقة المتجددة وتنظيم استخدامها، جاء ذلك على هامش القمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التي انعقدت في شرم الشيخ يومي الأحد والإثنين الماضيين. 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية وسيعمل المستشار عن كثب مع وكالة الطاقة الدنماركية في إطار برنامج التعاون الاستراتيجي الجديد (SSC) مع مصر، ويهدف البرنامج إلى تسهيل التعاون بين الحكومات من خلال إتاحة الخبرة الدنماركية ذات الصلة في السياق المصري بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030 وجهود الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير. اقرأ أيضًا..فاتورة الكهرباء تحرم 536 ألف «شقة وفيلا» من التموين وفي هذا الصدد، أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن 30 شركة تأهلت لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، وسيتم تمويل 13 شركة من مؤسسة IFC، بخلاف تحقيق 17 شركة للإغلاق المالى، لتكون إجمالي من الـ30 شركة حوالي 1365 ميجاوات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركتين على قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية. 250 ميجاوات من "الرياح".. و100 "شمس" 250 ميجاوات من "الرياح".. و100 "شمس" ويعد مجمع محطات بنبان في أسوان، هو الأكبر حاليًا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، كون من المتوقع إنشاء 40 محطة بطاقة تقدر بـ1850 ميجاوات، وتعتزم مصر طرح مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على شركات القطاع الخاص في مناطق جديدة، تضاف إلى منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، في كل من منطقتي الزعفرانة في البحر الأحمر، ومنطقة الظهير الصحراوي لمحافظة المنيا في الصعيد. اقرأ أيضًا..شاكر: الحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة "رجما بالغيب" بدوره، قال رئيس هيئة الطاقة المتجددة، الدكتور محمد الخياط، إن الهيئة تستهدف تحقيق استثمارات بـ3 مليارات جنيه خلال 2019 فقط في محطات الطاقة الجديدة، منوهًا بأن إجمالي الطاقات الجديدة المخطط إضافتها للشبكة القومية خلال العام، تقدر بـ250 ميجاوات من محطات الرياح، و100 ميجاوات من المحطات الشمسية. توصيل 13 مشروعًا بالشبكة في بنبان وذكر الخياط أن إجمالي المشروعات التي جرى توصيلها بالشبكة في منطقة بنبان بمحافظة أسوان 13 مشروعًا، لافتًا إلى أنّه جارٍ الانتهاء من أعمال التركيبات لـ19 مشروعًا أخرى.

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