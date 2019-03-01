عامل بالسكك الحديدية: برج المراقبة غيَّر مسار القطار

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برج المراقبة قام بتحويل مسار قطار محطة مصر خوفا من اصطدامه بقطار آخر.. ويتم فحص القطارات كل 8 أشهر أو وأكثر.. ولسنا جهة الصيانة.. والسائق مشهود له بالكفاءة

كشف "م.ع" عامل داخل الورشة العمومية للقطارات داخل السكك الحديدية بمحطة مصر، والبالغ من العمر 52 عاما، تفاصيل حادث محطة مصر، حيث أكد أن سائق الجرار الذى تسبب فى الكارثة التى حدثت أمس، خرج بالقطار فى التاسعة صباحا، وفي أثناء قيادته للجرار فى الطريق تفاجأ بتشابك المصدات الخاصة بالقطار الذى يستقله مع مصدات جرار آخر، وهو ما دفعه إلى النزول من الجرار عقب حدوث التشابك، ناسيا أن يد السرعات مزودة بسرعة عالية، وعقب انفصال المصدات عن بعضها تحرك القطار بسرعة كبيرة.

وأضاف "م.ع" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه عقب تحرك القطار قام القائمون على برج المراقبة فى هذا التوقيت بتحويل مسار القطار إلى أحد الأرصفة خوفا من اصطدامه بقطار آخر ويتسبب فى العديد من الخسائر المادية والبشرية. وتابع العامل الذى قضى 30 عاما بالعمل بالورشة العمومية، أن السبب فى وقوع الكارثة هو قيام

وأضاف "م.ع" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه عقب تحرك القطار قام القائمون على برج المراقبة فى هذا التوقيت بتحويل مسار القطار إلى أحد الأرصفة خوفا من اصطدامه بقطار آخر ويتسبب فى العديد من الخسائر المادية والبشرية. وتابع العامل الذى قضى 30 عاما بالعمل بالورشة العمومية، أن السبب فى وقوع الكارثة هو قيام برج المراقبة بتحويل القطار على الرصيف الموجود عليه عدد كبير من الأشخاص، مما تسبب فى كارثة، مضيفا: عقب ارتطام القطار بالرصيف انفجر "تانك البنزين"، وهو ما تسبب فى وفاة العديد وإصابة الآخرين بحروق بالغة الخطورة. وعن مهام الورشة العمومية للقطارات قال "م.ع"، إن الورشة تقوم بفحص بسيط للقطارات وتقوم بتغيير بعض الصواميل وتشحيم عجلات القطار، وجميع أعمال النظافة الخاصة بالقطار من الداخل والخارج، وأنها غير معنية بفحص القطارات أو صيانتها من الناحية الفنية. (اقرأ أيضا: نقل البرلمان من محطة مصر: التعاقد على 100 جرار جديد) وأشار "م.ع" إلى أن اللوائح والقوانين داخل هيئة السكك الحديدية، تنص على أن يتم عمل فحص شامل للقطار بشكل دورى كل ثلاثة أشهر، إلا أنه وفق المسيرة الطويلة التى قضيتها داخل الورشة والتى تتعدى الـ30 عاما، بالسكك الحديدية لا يتم فحص الجرارات إلا كل 8 أشهر أو أكثر، مشددا على أن أغلب القطارات متهالكة وأن هناك قطارات تعود إلى عصر الاحتلال وما زالت تعمل حتى الآن. وطالب بضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة والمتابعة من المسئولين عن الهيئة وأن يتم عمل صيانة لجميع القطارات بحيث لا يخرج قطار إلى الرصيف إلا وهو سليم من جميع الأعطال بنسبة 100%، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى. وشدد "م.ع" على أهمية أن يتم تدريب العاملين بهيئة السكك الحديدية على التعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ بشكل يضمن سلامة الركاب. قائلا "سائق الجرار محل الواقعة مشهود له بالكفاءة والانضباط ولكنه غير مؤهل للتعامل مع الحوادث شأنه شأن جميع العاملين بالهيئة، وخير دليل على ذلك أنه عند تشابك القطارين نزل من الجرار دون الانتباه إلى سرعات القطار". يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل. (اقرأ أيضا: سفارة أمريكا تقلل منشوراتها احتراما لضحايا محطة مصر) وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال تفقدها مستشفى دار الشفاء، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا حادث قطار محطة مصر لـ22 حالة وفاة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية، مضيفة أن جميع الحالات تقدم لها الرعاية الكاملة، وأنها حضرت اليوم للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم. وتفقدت الوزيرة برفقة مدير المستشفى وعدد من مسئولى الوزارة، غرف الرعاية للاطمئنان على المصابين كما استمعت للمصابين الموجودين بالأقسام الداخلية.

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