أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس مليء بالمفاجآت اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد تحذر من طقس مليء بالمفاجآت اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 16

طنطا 10 16

دمنهور 10 15

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 17

مطروح 10 16

السلوم 08 16

سيوة 08 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 15

الزقازيق 11 16

الإسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 10 17

رفح 10 16

رأس سدر 12 18

نخل 04 14

نويبع 06 17

طابا 08 13

كاترين -02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 20

مرسى علم 11 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 19

سوهاج 09 19

قنا 10 19

الأقصر 10 20

أسوان 11 21

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 20

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

رأس حدربة 14 22

حلايب 16 21