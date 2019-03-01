شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إطلاق الخطاب الدينى الأول المترجم لخطبة الجمعة بـلغات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة، بعدة لغات، من أصل ثمانى لغات "الألمانية - والفرنسية - والسواحلية - والهوسا – والروسية- والأسبانية – والإنجليزية - واليونانية "جارى نشر بقية الترجمات حال الانتهاء منها.

وأكدت الوزارة أن خطبة الجمعة ستنشر أسبوعيا بعدة لغات بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

و يؤدي وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة خطبة الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية، ويكون موضوع الخطبة: "البناء الاقتصادي السديد وآثره في استقرار المجتمع".

وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة القادمة (البناء الاقتصادى السديد وأثره فى استقرار المجتمع مترجمة إلى اللغتين الألمانية والفرنسية)، قام بترجمتها إلى اللغة الألمانية الدكتور محمد الفخرانى، وترجمتها إلى اللغة الفرنسية الدكتور كمال محمود على جاد الله وترجمتها إلى اللغة السواحلية الدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، وترجمتها إلى لغة الهوسا الدكتور صالح كورا، وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية الدكتور محمد على.

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانيةاضغط هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة اليونانية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط

للاستماع إلى الخطبة صوتيا للدعاة والمواطنين المكفوفين

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة للصم والبكم، فى مصر وحول العالم

لمشاهدة الخطبة النصية باللغة العربية..