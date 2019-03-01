"مصر للطيران": ضم شركتي الشحن الجوي وإكسبريس مع الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن بيت الخبرة العالمي الذي استعانت به الشركة قام بعمل المراجعة الاستراتيجية للأنشطة الرئيسية والمكملة لها ووضع التصور المناسب للاستراتيجية المستقبلية لمجموعة شركات مصر للطيران.

وأضاف عادل- في بيان للشركة اليوم - أن نتائج أعمال هذه المرحلة انتهت إلى ضرورة إعادة هيكلة أنشطة الشركة وفقا للمعايير العالمية.. وبناء على ذلك سيتم نقل نشاط النقل الداخلي للركاب إلى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (أكسبريس).

وأوضح أنه سيتم نقل نشاط الشحن الجوي والبضائع إلى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالإضافة لتطوير كفاءة أداء الوظائف الرئيسية في شركة الخطوط وإعادة هيكلة القنوات البيعية مع تعظيم دور شركة (إير كايرو كذراه) مصر للطيران منخفض التكاليف من خلال دمج شبكة تشغيلها مع الشبكة الموحدة لمصر للطيران.

وأوضح عادل، أنه سيتم تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ورفع كفاءة نشاط تقديم الوجبات بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وإنشاء كيان خدمي يضم جميع الأنشطة الخدمية غير الهادفة للربح والمقدمة داخل مجموعة شركات مصر للطيران لرفع كفاءة تأدية هذه الخدمات وتخفيض تكاليف تقديمها.