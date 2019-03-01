محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد نفق الثورة حالة من الزحام المروري؛ إثر اندلاع حريق بسيارة عقب انقلابها بالطريق. تلقى مشرف عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ونشوب حريق بسيارة بنفق الثورة بمحور صلاح سالم. ودفع مدير الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

كانت هذه تفاصيل خبر سيارة مشتعلة تتسبب في شلل مروري بنفق الثورة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.