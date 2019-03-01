أخبار مصر | قبل انعقادها بساعات.. إراشادات عامة يجب أن تعرفها بانتخابات 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انعقادها بساعات.. إراشادات عامة يجب أن تعرفها بانتخابات 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعقد اليوم، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، إرشادات عامة للاقتراع والتصويت.

إرشادات عامة

1- يجب أن يكون الناخب مُسددًا لاشتراك على الأقل عام 2018، ويجوز أن يسدد الاشتراك في ذات يوم التصويت.

2- لا يبدأ التصويت إلا بعد الانتهاء من الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

3- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

4- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط، باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى الأصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن أصوات أعلى من الزملاء فوق السن، تم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

5- يبدأ تسجيل الجمعية العمومية من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا، وعقب اكتمال الجمعية العمومية يتوقف التسجيل بالكشوف، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماؤهم أن يتوجهوا للجان الاقتراع مباشرة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.