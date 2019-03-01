مصر | حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة ماكينة صرف بطاقات التموين بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة ماكينة صرف بطاقات التموين بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة ماكينة صرف بطاقات التموين من محل تمويني بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من صاحب محل تموين بالمنطقة، وأفاد باكتشافه سرقة الماكينة الخاصة بصرف بطاقات التموين من داخل المحل عمله.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م" 27 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة"، وعلى الفور تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الماكينة المستولى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيقات، وأمرت بحبسه وتم التجديد.

'قتلوا أبوهم بـ 12 طلقة ورموا جثته بالمقابر'.. العثور على جثة مسن في أكتوبر

أدلي المتهمون بقتل والدهما المسن بـ 12 طلقة بسلاح آلي، وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بطريق الفيوم، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالاشتراك مع خالهما، بارتكاب الواقعة، خلال التحقيقات التي أجريت معهم، لوجود خلافات بينهم وبين المجني عليه.

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وأضافوا أنهم استدرجوا المجني عليه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور على جثته بسيارة خاصة بالمتهم الثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا.

وأرشدوا عن البندقية المستخدمة في الجريمة وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين انها ملكه.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا بالعثور على جثة جمال.ق.أ، عاطل، 52 سنة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، له معلومات جنائية، بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته 2000 جنيه، هاتف محمول، وبجوار الجثة دراجة نارية و12 ظرف فارغ لطلقات آلية.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من م.ج. ق، 25 سنة، نجار، م.ج.ق، 19 سنة، تجار، يوسف. م.م، 20 سنة، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور، وهم إبنى المجني عليه وخالهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم وبين المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التح