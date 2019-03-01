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دواوين الوزارات.. وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

وزراء الصحة العرب يعتمدون مبادرة السيسى "100 مليون صحة" كتجربة ناجحة

http://www.youm7.com/4157363

 

وزارة التموين:

التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة

http://www.youm7.com/4157132

وزارة التضامن الاجتماعى:

صور.. غادة والى تزور مصابى حادث القطار بمعهد ناصر وتوجه بصرف إعانات عاجلة

http://www.youm7.com/4157398

 

وزارة الأوقاف:

وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية

http://www.youm7.com/4157068

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تستبعد مٌدرس تعدى على طالب بالضرب فى الإسكندرية

http://www.youm7.com/4157315

 

وزارة الإسكان:

​ "الإسكان" تنتهى من ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزى الإعلان التاسع والثامن

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http://www.youm7.com/4156540

 

وزارة النقل:

وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر.. ورفع معدل أمان السكة الحديد

http://www.youm7.com/4156720

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تفحص 198 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية

http://www.youm7.com/4156018

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يطالب بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة

http://www.youm7.com/4156998

 

وزارة الكهرباء:

انطلاق منتدى "الطاقة النووية" بروسيا بحضور وزير الكهرباء إبريل المقبل

http://www.youm7.com/4156748

 

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج

http://www.youm7.com/4156723

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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