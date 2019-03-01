شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزراء الصحة العرب يعتمدون مبادرة السيسى "100 مليون صحة" كتجربة ناجحة http://www.youm7.com/4157363 وزارة التموين: التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة http://www.youm7.com/4157132 وزارة التضامن الاجتماعى: صور.. غادة والى تزور مصابى حادث القطار بمعهد ناصر وتوجه بصرف إعانات عاجلة http://www.youm7.com/4157398 وزارة الأوقاف: وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية http://www.youm7.com/4157068 وزارة التربية والتعليم: التعليم تستبعد مٌدرس تعدى على طالب بالضرب فى الإسكندرية http://www.youm7.com/4157315 وزارة الإسكان: ​ "الإسكان" تنتهى من ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزى الإعلان التاسع والثامن Advertisements http://www.youm7.com/4156540 وزارة النقل: وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر.. ورفع معدل أمان السكة الحديد http://www.youm7.com/4156720 وزارة الزراعة: "الزراعة" تفحص 198 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية http://www.youm7.com/4156018 وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى يطالب بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة http://www.youm7.com/4156998 وزارة الكهرباء: انطلاق منتدى "الطاقة النووية" بروسيا بحضور وزير الكهرباء إبريل المقبل http://www.youm7.com/4156748 وزارة القوى العاملة: القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج http://www.youm7.com/4156723

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