شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 1/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها دون مُعدلاتها العامة.

ويسود طقس بارد في مختلف المناطق. مع ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في عدّة مناطق.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار والأتربة في الاجزاء الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

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وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

طقس بارد ورطب متوقع في عموم المناطق.

ويكون الطقس غالباً غائم مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاء من شمال ووسط المملكة إضافة لبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية.

ويتشكل الضباب وغيوم ملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.