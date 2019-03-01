11 مارس.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة للنيابة الإدارية مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2016 من خريجي جامعات ( القاهرة - عين شمس - حلوان ) والتي تبدأ من يوم الاثنين 11 مارس 2019 بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر. وطالبت الأمانة العامة للنيابة الإدارية المتقدمين بالتواجد فى المواعيد المقررة لكل متقدم ومعه أصل بطاقة الرقم القومى Advertisements رابط الموقع الخاص بالمواعيد اضغط هنا:

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