للمتقدمين لوظيفة "معاون نيابة إدارية".. تعرف على موعد المقابلات الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أعلنت الأمانة العامة للنيابة الإدارية عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2016 من خريجي جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان ).

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ف-ي بيان اليوم الخميس- إن المقابلات تبدأ يوم الإثنين 11 مارس المقبل بمقر الهيئة في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف "سمير" أنه يتوجب على المتقدمين التواجد في المواعيد المقررة مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

يمكنك التعرف على المواعيد من الرابط