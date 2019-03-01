محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أعلنت الأمانة العامة للنيابة الإدارية عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2016 من خريجي جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان ).
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ف-ي بيان اليوم الخميس- إن المقابلات تبدأ يوم الإثنين 11 مارس المقبل بمقر الهيئة في مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف "سمير" أنه يتوجب على المتقدمين التواجد في المواعيد المقررة مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.
يمكنك التعرف على المواعيد من الرابط
كانت هذه تفاصيل خبر للمتقدمين لوظيفة "معاون نيابة إدارية".. تعرف على موعد المقابلات الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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