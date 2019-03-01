وزيرة التضامن تقرر صرف إعانة عاجلة لمصابي حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
زارت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى معهد ناصر وكان في استقبالها الدكتور هاني راشد مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على المصابين والتأكيد على ضرورة تلقيهم أفضل أوجه الدعم والرعاية، وكذلك الاطمئنان الانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية تمهيدا لصرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر للمتوفين والمصابين بعجز كلي.
كما وجهت والي اليوم الخميس بصرف إعانة عاجله لأسر المصابين والضحايا من حساب المؤسسة العامة للتكافل لحين استيفاء أوراق المساعدات الاستثنائية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
كما وجهت والي، الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم، والتقت بفريق الهلال في المعهد، وأكدت على ضرورة التنسيق مع المستشفيات التي يعالج بها المصابين وأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة.
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