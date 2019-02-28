شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: إعادة تشغيل محطة مياه المراغة بعد زوال بقعة السولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، تشغيل محطة مياه الشرب بمدينة المراغة في شمال المحافظة، بعد إغلاقها، الخميس، احترازيًا لمدة 3 ساعات، بسبب ظهور بقايا بقعة سولار في نهر النيل.

وقال اللواء محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي- في تصريحات صحفية- إن الشركة تعاملت مع البقعة فور الإبلاغ بها، بإغلاق مأخذ محطة مياه الشرب بمدينة المراغة، وتشغيل خزان المحطة لضخ المياه للمواطنين، ثم أعادت الشركة تشغيل المحطة عقب أخذ عينات من المياه وتحليلها بواسطة الكيميائيين بالشركة، والتأكد من جودتها، لافتًا إلى أن البقعة التي تم رصدها صغيرة، وتفتت في النيل، ولم تستوجب إغلاق أي محطات أخرى من مياه الشرب.

ورجح اللواء بدري، أن تكون البقعة من تراكمات بقعة السولار السابقة التي ظهرت منذ 3 أيام في نفس المنطقة، وأنها ربما تكون قد تحركت وظهرت في النيل بسبب قوة التيار، لافتًا إلى أنه تم على الفور تكليف متخصصين بالشركة لقياس سرعة المياه، ومتابعة اتجاه البقعة، وخط سيرها، فضلًا عن تواجد كيميائي الشركة في جميع مآخذ المحطات لسحب عينات بصفة دورية ومستمرة، للتأكد من سلامة المياه التي تضخ للمواطنين.