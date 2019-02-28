شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الخميس، إعادة فتح ميناء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام التاسعة مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وبحسب بيان، يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.