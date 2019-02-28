شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب ارتفاع أسعارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن انتشار الأمراض الوبائية في قطاع أمهات الدواجن تسبب في أرتفاع الأسعار في الوقت الراهن.

وتابع «السيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال»، مساء الخميس، أن إصابة أمهات الدواجن بالأوبئة تؤدي إلى قلة الإنتاج، مضيفًا: «الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار الكتاكيت».

وعن تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي ناقشنا فيه هذا القانون، وتوصلنا إلى بعض الشروط التي يجب تنفيذها من أجل تطبيق القانون، قائلًا: «أخدنا قرار بتأجيل تطبيق القانون، لحين مرور شهر رمضان».