شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أساقفة يشاركون في تجنيز القمص يوحنا نصيف بعياد بك بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت، صباح الخميس، صلاة تجنيز الأب القمص يوحنا نصيف فهيم، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والأنبا شنودة بعياد بك بشبرا، بكنيسته.

شارك في الصلوات إلى جانب نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، أصحاب النيافة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا، الأسقف العام.

وحضر الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين وممثلو الأحزاب وعدد من القيادات التنفيذية.

كان الأب المتنيح قد رحل عن عالمنا أمس عن عمر قارب الـ ٧١ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٩ سنة ونعاه قداسة البابا.