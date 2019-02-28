شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عكاشة: المصريون «هيلعبوا بالفلوس لعب في 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه كلما حققت مصر نجاحًا «تولع النار الإخوان»، منوها بأن الإخوان يخاطبون بطون المصريين، ويخاطبون غريزة الجوع لديهم.

وأشار «عكاشة»، خلال برنامج «مصر اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، إلى أن المصريين «هيلعبوا بالفلوس لعب في 2020»، مؤكدا أن مصر حققت في 5 سنوات ما كان يجب تحقيقه على مدار الـ37 سنة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سابق عصره، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان أيضا سابقًا لعصره، ولكن لم نعلم إلا بعد 20 عامًا.