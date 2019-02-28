شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أول أيام مبادرة «100 مليون صحة» بمحافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ، غدا الجمعة، فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة والتى تستمر حتى 30 إبريل المقبل.
ويشارك اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين فعاليات المبادرة بالمرور على عدد من الوحدات الصحية.
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