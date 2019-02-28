شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «السكك الحديدية» يكشف عن عقوبة الإهمال بالهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، على حادث قطار محطة مصر، قائلًا: «الحادث كان مفاجئًا، ولكن تمت السيطرة عليه لتقليل الخسائر البشرية».

وأكد «الصباغ»، خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن ما حدث ظرف طارئ على جميع العاملين بهيئة السكك الحديدية.

وأضاف أن النيابة العامة تحقق في هذا الأمر، وتم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ، مؤكدًا أن كل من أخطأ سيعاقب عقابًا شديدًا وصارمًا بلا تهاون.

وشدد على أن المهمل سيعاقب، موضحًا أن العقوبات الإدارية للإهمال شهر جزاء وتصل إلى الفصل في حالة التكرار.