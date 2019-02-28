شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى السكك الحديدية يتحدث عن أضرار إطفاء الحرائق بالمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد السعيد، مدير مستشفى السكك الحديدية، عن طرق النجاة من حوادث الحريق، مؤكدًا أنه يجب إطفاء الحريق بـ«البطاطين» والصوف.

وأوضح «السعيد»، خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن استخدام المياه لإخماد الحريق خطر؛ لأنها تتفاعل مع جسد المصاب.