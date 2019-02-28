شكرا لقرائتكم خبر عن بطل حادث محطة مصر: قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق المحطة في 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالرحمن، بطل محطة مصر، الذي قام بإنقاذ العديد من المصابين في حادث قطار محطة مصر، إنه بعد وقوع الحادث بدأت قوات الدفاع المدني في إطفاء حريق المحطة الذي استغرق نحو 10 دقائق فقط.
وأضاف عبدالرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قوات إنقاذ المحطة والمطافئ والدفاع المدني سيطروا على الحريق سريعا.
وتابع أن أغلبية الحالات المتوفاة تم وضعهم على جانب الرصيف، فيما قام المتواجدون بمحاولة إطفاء النيران المشتعلة في الأشخاص المتواجدين بالمكان.
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