شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل بعثة منتخب ألعاب القوى قادمة من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لرياضة ذوي الإعاقة "الرمي والجري"، بعد المشاركة في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لذوى الإعاقة، الجائزة الكبرى دبى 2019، والتى أقيمت منافساتها بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبى الرياضى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وبتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين، خلال الفترة من 20 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

ووصلت البعثة على متن طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، وحرص فريق من العلاقات العامة على استقبالهم بالمطار وإنهاء إجراءات الوصول، والتقاط الصور التذكارية معهم.