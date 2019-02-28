وزير الطيران يتفقد مطار مرسى علم ويوجه بمراجعة الإجراءات الأمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس مطار مرسى علم الدولى، وذلك فى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها من أجل متابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية. وخلال الجولة شدد وزير الطيران على مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية وأبراج الحراسة بالمطار بما يتناسب مع حركة التشغيل الحالية والمستقبلية فى ظل ارتفاع الحركة السياحية بمدينة مرسى علم. كما وجه المصرى بضرورة زيادة سعة المطار وسعة الترمك من خلال إنشاء ممر إضافى بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات السفر والوصول حيث يعد مطار مرسى علم أحد أهم مطارات الجذب السياحى بمصر . جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو أول مطار مصرى يعمل بنظام الـ BOT، وهو يساهم فى دعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر.

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