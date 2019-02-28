شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حملات أمنية لتحقيق السيولة المرورية بكورنيش النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية وإنضباطية بمنطقة كورنيش النيل بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية. جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الزحام.

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