"نقل النواب": البرلمان لا يتأخر في توفير أي اعتمادات مالية للسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس النواب لا يتأخر في توفير أي اعتماد مادي لهيئة السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب اليوم الخميس برفقة قيادات هيئة السكك الحديدية ورش (أبو غاطس) المجاورة لمحطة مصر والتي شهدت انطلاق الجرار الذي تسبب في الحادث الأليم أمس الأربعاء للتعرف على ملابسات حادث قطار محطة مصر، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وقال رئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس أشرف رسلان، إن الهيئة تعاني من قلة الموارد المالية، الأمر الذي يؤثر على مستوى تقديم الخدمة.

وتساءل رئيس لجنة النقل "هل كان هناك شيء إلكتروني يستطيع إيقاف الجرار قبل وصوله إلى رصيف الركاب؟".

وأجاب المهندس سامي عفيفي نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة بهيئة سكك حديد مصر: "لا نظرا لأنه كان (مسرب) ولم يكن رابط على المكابح، بالإضافة إلى أنه كان فاتحا للسرعات على أقصى درجة".

وأضاف أن الجرار تجاوز برج المراقبة والتوقيت الزمني بين انطلاق الجرار من الورش ووصوله إلى الرصيف كان قصير جدا.

بدوره، قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحادث تسبب فيه عنصر بشري وهو ما لا نريد تكراره في المستقبل وهذا وارد أن يتكرر، مطالبا بوجود سائقين على الجرار مثلما كان يحدث في السابق.