النيابة تستمع لأقوال محامى تركى آل الشيخ في بلاغه ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المحامي محمد حمودة، إن نيابة الأموال العامة استمعت له في البلاغ المقدم منه، وكيلا عن تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف "حمودة"، اليوم الخميس، في تصريحات لمصراوي، أنه طالب النيابة بمعرفة أوجه إنفاق الأموال التي أعطاها "آل الشيخ" لمجلس إدارة النادي الأهلي، التي تصل قيمتها 260 مليون جنيه.

وأكد دفاع "آل الشيخ"، أن البلاغ ما زال قيد التحقيقات داخل النيابة.

وكلف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في وقت سابق، المحامي محمد حمودة، بتقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال حمودة في تصريحات عبر صفحته الخاصة قبل تقديمه البلاغ: "تركي آل الشيخ كلفني بتقديم بلاغ للنائب العام لمعرفة أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه أعطاها لمجلس إدارة النادي الأهلي من أجل رفع وتنمية مستوى النادي، وذلك بعد أن علم أن الأموال قد صرفت في غير محلها".