أخبار مصر | مريم جبل: وحدة طوارئ وإغاثة عاجلة للصحفيين بأرقام رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم جبل: وحدة طوارئ وإغاثة عاجلة للصحفيين بأرقام رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت مريم جبل المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنشاء وحدة إغاثة عاجلة بأرقام هواتف رسمية لتلقي شكاوى الزملاء الصحفيين داخل النقابة.

وقالت في تصريحات لـ"الفجـر": "ليس من المنطق أن تكون نقابة الصحفيين بلا وحدة للطوارئ والإغاثة للزملاء، خاصة وأننا مهنة مخاطر، ولا يمكن أن يظل الزميل الصحفي تحت رحمة جودة شبكات المحمول أو رغبة متلقي الاتصال، أقترح إنشاء وحدة رسمية لتلقي استغاثة الصحفيين، وفحصها وقيدها بنتائج حلها من عدمه".

وأضافت "جبل" أنه من الضروري أن يتم قيد وتسجيل نتائج هذه الوحدة واستغاثات الصحفيين وحلولها، لتكون كشف حساب رسمي وموثق لأعضاء مجلس النقابة.

وأكدت "جبل" أن احترام النقابة لأعضائها من الصحفيين، هو أول خطوة لاسترداد هيبة المهنة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.