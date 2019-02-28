أخبار مصر | برلماني عن سائق قطار محطة مصر: مثال سيئ للمواطن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن سائق قطار محطة مصر: مثال سيئ للمواطن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، إن الإهمال لا يقل عن الإرهاب، لأن النتيجة واحدة تحصد أرواح الأبرياء، مؤكدًا أن هناك عدد من موظفي السكك الحديدية تقع عليهم "اللامبالاه"، فهم لا يقلون نهائيًا عن الإرهاب.

وأكد "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن حوار سائق قطار محطة مصر، أمس مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" على شاشة ON E، أنه لديه لامبالاة، ومثال سيئ للمواطن المصري هو والسائق الآخر الذي تعارك معه قبل الحادث فهم لا يقلون عن الإرهاب في شئ، بالإضافة إلى أن معظم العاملين في جهاز السكة الحديد بمرحلة غيبوبة من تعاطيهم للمواد المخدرة.

وتساءل: أين كان دور وزير النقل في الضرب بيد من حديد على هذه المنظومة الفاسدة سواء للمتعاطين المخدرات أو صيانة الجرارت وتطويرها بالرغم من وجود معدات وآلات مستوردة من الخارج بمليارات الدولارات لم تستخدم حتى الآن ؟"، مؤكدًا أنهم خاطبوا وزير النقل مرارًا وتكرارًا ولا حياة لمن تنادي.

وطالب عضو مجلس النواب بإعادة هيكلة منظومة السكه الحديد من "الألف إلى الياء" من قيادات وموظفين وصيانة وغيرها، لتحسين منظومة السكك الحديدة والحفاظ على أرواح الأبرياء.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بخصوص حادث قطار محطة مصر، جاء فيه أن التحقيقات أشارت إلى وقوع شجار بين سائقي قاطرتين تسبب فى حادث محطة مصر الذى راح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابا.

كما قررت النيابة العامة ندب لجنة من الطب الشرعة لمناظرة جثامين ضحايا حادث قطار رمسيس وأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" نظرا لتفحم الجثث وصعوبة التوصل إلى هوية المتوفيين، وفيما يلى نص البيان:

استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاستصدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه إندلاع النيران ووفاة عدد عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى إحتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.

وأضاف البيان أن الحادث نتج عنه إصابة عدد ثمانية وعشرين شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء.

وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب، وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وقام فريق آخر من مُحققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.