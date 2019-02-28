مصر | تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمه قتل شقيقه في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمه قتل شقيقه في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شقيقه، بسبب معاكسة المجني عليه، لزوجة المتهم.

واعترف المتهم فى التحقيقات أنه قام بقتل شقيقه بسبب معاكسته لزوجته وأنها اشتكت منه عدة مرات فذهب إليه وتشاجروا وقام على إثرها بطعنه طعنتين نافذتين بجسده، أسفرت عن وفاته فى الحال، وتعدى بالضرب على زوجة المجنى عليه مما أدى إلى جرح فى يدها اليسرى وجروح فى ظهرها.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة، وكشف المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، عن وجود طعنتين نافذتين بجسده، أسفرت عن وفاته، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وإرسالها إلى مشرحة زينهم.

ورد لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بلاغ بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم وانتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل م "ياسر. هـ. م" 36 سنة، نجار، وشقيقه، عامل معادن.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها المتهم، على المجني عليه، بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام وتم التجديد.