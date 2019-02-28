مصر | القبض على عاطل قتل شابا وقطعه لثلاثة أجزاء في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل قتل شابا وقطعه لثلاثة أجزاء في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل قتل سائق توك توك؛ لسرقته بمنطقة المؤسسة، حيث تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشخص مذبوح وملقاة على حافة إحدى "الترع" بوسط الزراعات بناحية الدائري بالمرج.

وبالفحص والتبين تم الانتقال إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يدعى ياسين وبها ذبح قطعى فى الرقبة والجثة مقطعه إلى ثلاثة أجزاء، وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى "احمد.م"، يبلغ من العمر 40 سنه، عاطل وبمواجهته اعترف بالواقعة بدافع السرقة وانه عندما قاما بسرقة المجني عليه قاومه فاعتدى عليه "بسكين"، وقاما بذبحه وتقطيع جسده، حرر المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة.

الطب الشرعي يكشف عن هوية 5 جثث من ضحايا حادث محطة مصر

قال مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي، إنه تم التعرف علي هوية 3 جثث أخرين من ضحايا حادث محطة مصر، وهم كلا من مكاريوس راضي، ووسام حنفي، ونادية صبور.

وأضاف المصدر، أن المصلحة تواصل أخذ عينات DNA من باقي أهالي ضحايا حادث محطة مصر لمطابقتها بالعينات المأخوذة من جثث الضحايا لمعرفة هويتهم، كما تم التعرف أمس علي هوية أثنين من جثث الضحايا في الحادث، وهم كلٍ من بيشوي فتحي كامل وإيفون عياد، وجارى الآن التعرف على هوية باقي الجثامين.

وأكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك،وسحب عينات البصمة الوراثية للضحايا وذويهم، وجارى إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

وكانت مشرحة زينهم استقبلت أمس جثث ضحايا حادث حريق محطة مصر، وتم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين لإعداد تقارير الصفحة التشريحية، وإجراء تحاليل DNA لمعرفة هوية جثث المتوفيين والوقوف علي أسباب الوفاة.