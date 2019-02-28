شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: خصم 2000 جنيه من راتب السائق الذي يسقط في اختبار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف حسين، عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديدية، إن الراتب الأساسي للسائق في هيئة السكك الحديدية يبلغ 400 جنيه، موضحا أنه تتم إضافة 40 جنيهًا على راتب السائق عوضا عن المسافة التي يقطعها بالقطار ذهابا وإيابا من القاهرة إلى الإسكندرية.

وأضاف حسين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المسافة التي يقطعها السائق من القاهرة إلى أسيوط ذهابا وإيابا تبلغ 75 جنيها، وقد يرفع راتب السائق إلى نحو ألف جنيه في الشهر.

وأوضح أنه في حال تحليل مخدرات للسائق وتم اكتشاف تعاطيه يتم استبعاده عن قيادة القطار للمسافات الطويلة للإسكندرية أو أسيوط، ويتم إلغاء الحافز 1200 جنيه و800 جنيه حافزا إضافيا بإجمالي ألفي جنيه.