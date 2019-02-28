شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: «نصيحتي لوزير النقل اللي جاي ينزل يسوق القطر بنفسه.. أسلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق رجل الأعمال، نجيب ساويرس، على حادث حريق محطة مصر، قائلًا: «نفسى أعرف... الجرار والقطر في السكة الحديد ثمنه فوق الـ١٠٠ مليون جنيه، مرتب السواق كام اللى مسلمينه الـ ١٠٠ مليون جنيه ومؤهلاته إيه بالضبط؟».

وتابع ساويرس، في حسابه على «تويتر»: «السائق لازم يكون مؤهل لقيادة جرار بـ١٠٠ مليون وفيه أرواح ناس على المحك.. إحنا في القطاع الخاص بندفع مرتب ٢٥ ألف جنيه لسواق الونش الكبير وثمنه يمكن ٣٠ مليون».

واختتم: «نصيحتي لوزير النقل اللي جاي ينزل يسوق القطر بنفسه... أسلم».