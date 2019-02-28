شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حلقة «حكايات لطيفة» الليلة تضامنًا مع حادث «حريق محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن برنامج «حكايات لطيفة»، الذي تقدمه الفنانة التونسية لطيفة، عن تأجيل حلقة اليوم من البرنامج الذي يُعرض على قناة «DMC»، بسبب حادث حريق محطة مصر الأليم، حيث كان من المقرر أن تُعرض الحلقة اليوم في الساعة التاسعة مساءً، مع المطرب الشعبي حكيم.
وقالت صفحة البرنامج :«نعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم إذاعة حلقة اليوم من برنامجنا حكايات لطيفة، وذلك تضامنًا مع أسر ضحايا ومصابي حادث القطار الأليم، نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهداء هذا الحادث الأليم وتمنياتنا بتمام الشفاء والعافية للمصابين».
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