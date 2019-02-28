شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري» لسائق قطار محطة مصر: «المفروض تتشنق في ميدان عام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي مصطفى بكري بشنق سائق قطار حادث محطة مصر بعد تسبب استهتاره في مقتل 21 شخصا وسقوط عشرات المصابين، وذلك بسبب عدم اتخاذه إجراءات السلامة الكافية من خلال عدم إبطال محرك الجرار الذي كان يقوده قبل وقوع الحادث الذي حدث صباح أمس الأربعاء.

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سائق الجرار المنكوب بمحطة مصر ترك الجرار ونزل للتشاجر مع زميل له كان يقود جرارا آخر، ولم يعبأ بأن الجرار تم إيقافه أم لا، وهو أكبر دليل على غياب الضمير وقلة المسؤولية لدى هذا السائق التي تسببت في حدوث كارثة كبيرة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن سائق الجرار ظهر بالأمس عبر شاشات التليفزيون مع الزميل وائل الإبراشي وتعلو وجهه علامات الضحك والابتسامة، وأنه قرر فور وقوع الحادث بأن يذهب إلى المنزل، ووجه له بكري رسالة قائلا: «يا برودك يا دمك ده إنت لوح تلج يا أخي، ده إنت مفروض تتشنق في ميدان عام وتحال للمحاكمة العسكرية فورا».

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن الضمائر لن تهدأ إلا بالثأر من سائق القطار المتسبب في تلك الكارثة ولابد أن يحصل على جزائه، كاشفًا أن نيابة شمال القاهرة أمرت بإخضاع السائق لتحليل المخدرات وتم التحفظ على ملابسه والأوراق الكتابية التي بحوزته.