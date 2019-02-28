شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 6 حالات من مصابي محطة مصر شديدة الخطورة تبلغ نسبة الحروق بها إلى 90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد مصابي حادث محطة مصر بلغ 41 حالة، بينما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 22.

وأشارت «زايد»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «ten»، اليوم الخميس، إلى أن هناك 15 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وأن هناك 10 حالات خطرة، منها 6 حالات شديدة الخطورة تبلغ نسبة الحروق بها إلى 90%، معقبة: «شيء قاسٍ جدًا».

وأضافت أن المصابين مروا بأزمة نفسية شديدة، وأهاليهم راضون بقضاء الله وقدره، مختتمة: «سنظل بجانب المصابين الفترة المقبلة».