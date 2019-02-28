بالفيديو.. العزازي معلقاً على حادث القطار: من أمن العقاب أساء الأدب.. والله لا يحب هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سماح محمد:

علق الشيخ الشحات العزازى - من علماء الأزهر الشريف - من خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع اليوم عبر فضائية "dmc" على حادث محطة مصر، قائلا: "الله لا يحب المهملين والمقصرين، ودائما من أمن العقاب أساء الأدب".

وتابع العزازى "من يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى لا يقصر، ومن يخاف من القانون ايضا لمن ليس لديه وازع دينى، وبالتالى لابد أن يعاقب القانون كل من تسبب فى هذه الكارثة".