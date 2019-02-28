أخبار مصر | وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يتفقد مطار مرسى علم الدولي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطار مرسى علم الدولي، في إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها من أجل متابعة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.

وخلال الجولة شدد وزير الطيران على مراجعة جميع الإجراءات الأمنية وتطوير أنظمة المراقبة والأسوار الخارجية وأبراج الحراسة بالمطار، بما يتناسب مع حركة التشغيل الحالية والمستقبلية فى ظل ارتفاع الحركة السياحية بمدينة مرسى علم.

كما وجه سيادته بضرورة زيادة سعة المطار وسعة الترمك من خلال إنشاء ممر إضافي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات السفر والوصول حيث يعد مطار مرسى علم أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمصر.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو أول مطار مصري يعمل بنظام الـ BOT ، وهو يساهم فى دعم حركة السياحة المتزايدة بمنطقة البحر الأحمر.