أخبار مصر | وزيرة الصحة: توفير الرعاية الطبية والنفسية للمصابين وأسرهم بحادث القطار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، الحالة الصحية لمصابى حادث قطار "محطة مصر" بمستشفى معهد ناصر؛ للتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية والنفسية لهم.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال تفقدها المصابين سواء بالغرف الداخلية، أو بالرعاية المركزة، أنهم يحظون بكافة الرعاية الطبية الفائقة، مشيرة إلى تعافى أحد المصابين بالمستشفى، حيث من المنتظر خروجه اليوم بعد تلقيه العلاج والرعاية اللازمة.

وتقدمت وزيرة الصحة بخالص الشكر لكافة المواطنين، الذين سارعوا إلى بنوك الدم للتبرع بدمائهم للمصابين، مشيرة إلى أنه لدينا مخزون استراتيجى كافى من أكياس الدم من مختلف الفصائل، ولكن هذا لا يمنع الوقوف أمام وطنية وحرص المصريين على ترسيخ مبدأ التبرع بالدم.

يذكر أن وزيرة الصحة كانت أعلنت فى زيارتها صباح اليوم، لمستشفى دار الشفا لتفقد حالة المصابين، تخصيص الخط الساخن "137" لتلقى استفسارات المواطنين عن أسماء وأماكن المصابين، كما تم إتاحة كشف بأسماء المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها لتعرف واطمئنان ذويهم عليهم.

كانت أكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة، خروج ١٥ مصابا من المستشفيات، من أصل ٤٣، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، إثر إصابتهم في حادث القطار بمحطة مصر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمعهد ناصر، أمس، أن معظم جثامين الوفيات لم يتم التعرف عليها، وبعض المصابين لم يتم التعرف على هوياتهم أيضا.

وأوضحت ان ١٢ مصابا بمعهد ناصر، و٨ بمستشفى دار الشفاء و٤ بالجلاء العسكري و٣ بمستشفى الحلمية واثنين بالدمرداش وحالتين بالمستشفى القباطي وشبرا العام.

وأشارت وزيرة الصحة، الى توفير فرق من الصحة النفسية لدعم أهالي المصابين.