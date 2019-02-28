شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذر من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من إهانة المطلقات وأكل حقوقهن، قائلا: «الرجال الحقيقيون بيُعرفوا من هنا لما يطلقوا بيكرموا الست».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أنا شوفت رجال بتطالب الستات تتنازل عن كل شيء حتى رابطة الثوم اللى معلقة في البلكونة».